شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميات» لـ«الخليج 365»: لا خاسر في النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

مواجهة المنتخب السعودي نظيره البحريني في نهائي كأس «خليجي24» ليست مجرد مباراة، فالعلاقة القوية التي تربط الشعبين أكبر بكثير من مباراة، "الخليج 365" استطاعت رصد آراء «الإعلاميات» للحديث عن مواجهة المنتخبين في النهائي وخرجت بالآراء التالية:

تحدثت الإعلامية البحرينية نسرين سروري عن المواجهة المرتقبة بالقول إن المباراة تجمع شقيقين ولا يوجد فيهما خاسر فإذا فازت البحرين فبكل تأكيد سيقوم الشعب السعودي بتهنئة إخوانهم الشعب البحرين وفي حال فازت السعودية فبكل تأكيد نحن أول المهنئين، لأننا نعتبر في ديرة واحدة وقلب واحد ومصير واحد وكأس واحد، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق في اللقاء.

فيما توقعت الإعلامية هند بومشمر أن الأخضر السعودي أقرب إلى التتويج بخليجي 24 من المنتخب البحريني لأن المدرب ايرفي رينارد لن يقبل أن يفرط في الدخول إلى قلوب السعوديين وإسعادهم في أول امتحان حقيقي له.

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وأضافت قائلة: «إن المستوى الذي ظهر به المنتخب البحريني أمام كل من المنتخبين الكويتي والعراقي يجعلنا نقول إن النهائي سيكون مثيرا وشيقا ومختلفا كليا عن المباراة الأولى التي جمعت بينهما في بداية البطولة».

فيما قالت الإعلامية هبة الحسين: «إن المباراة تجمع شقيقين ولا يوجد فيها خاسر وإن توقعي للمباراة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف».

وأخيرا وصفت سارة عبدالعزيز المنتخبين السعودي والبحريني بأنهما «عينان في رأس واحد» وأن مباريات المنتخبين دائماً يكون لها طابع خاص، وأن توقعي للقاء فوز الأخضر بهدف أو اللجوء لركلات الترجيح.