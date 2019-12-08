شكرا لقرائتكم منتخب الكرة النسائية يدخل معسكرا مغلقا استعداد لبطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة، إقامة معسكر مغلق يوم 15 ديسمبر الجارى حتي موعد السفر للجزائر يوم 20 ديسمبر استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال افريقيا، علي ان تقام تدريبات المنتخب بملعب النجيل الصناعي بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة خاصة وان مباريات الدورة الودية تقام علي ملاعب نجيل صناعي.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنه علي خوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اجري قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة والتي تقام بنظام خروج المغلوب واسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر احد ايام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.

ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.

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وجاءت مباريات المنتخب المصري في بطولة شمال افريقيا كالتالى:

مصر X الجزائر يوم 22 ديسمبر

مصر X تنزانيا يوم 24 ديسمبر

مصر X بوركينا فاسو يوم 26 ديسمبر