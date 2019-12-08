اتحاد الكرة يفقد نصابه القانوني بعد استقالة 6 من أعضائه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أصبح اتحاد كرة القدم بحكم المنحل بعدما وصل عدد الاستقالات بين أعضاء مجلس الإدارة إلى ست استقالات، إضافة إلى رئيس المجلس المهندس مروان بن غليطة.

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وكان الأعضاء خليفة الجرمن وهشام الجرمن ومحمد عبيد اليماحي وراشد الزعابي ومسلم الكثيري أعلنوا استقالاتهم من مناصبهم، علماً بأن سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد كان قد استقال في مارس/ آذار 2018، وهو مايعني رسمياً أن اتحاد الكرة أصبح بمثابة المنحل حسب ما تنص اللوائح.

ووفق النظام الأساسي فإنه «في حال استقالة أغلبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوع بدعوة من الأمين العام ويرأس الجلسة الأكبر سناً ويتم تشكيل لجنة مؤقتة من الحاضرين على أن يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لانتخابات المجلس الجديد».

وحسب «السيناريو» فإن الأمين العام للاتحاد عندما يتلقى الاستقالات رسمياً اليوم الأحد( السبت يوم عطلة في الاتحاد) فإنه سيدعو حسب النظام إلى جمعية عمومية لاختيار اللجنة المؤقتة التي يعد الشيخ راشد بن حميد النعيمي المرشح الأبرز لتوليها.