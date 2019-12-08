شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: أسعى لتكرار تجربة 2005 لاكتشاف حكام جدد.. وموعد تقنية الـ"var" غير معلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يسعى لتكرار تجربة عام 2005 حينما كان رئيسا للجنة الحكام أيضا، من خلال دعم الحكام الجدد بتواجد الحكام الدوليين معهم كحكم رابع".

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " في 2005 ظهر إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة ومحمد الصباحي وكانت بدايتهم من خلال وجود حكم رابع من أصحاب الخبرة معهم في المباريات حتى يستفيدوا من خبراتهم".

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وعن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز قال الغندور: "من الصعب تحديد موعد محدد لتطبيق تقنية الفيديو ولكن كل ما أستطيع قوله أن اتحاد الكرة يعمل كل ما بوسعه لدخول تلك التقنية وظهورها بالدوري المصري خلال أقرب وقت ممكن خاصة وأنه لابد أن يحصل الحكام على رخصة الفار حتى يستمر تواجدهم بالدوري الممتاز وهذا ما يتم العمل عليه خلال تلك المرحلة".

وأعرب جمال الغندور رضاه عن بداية ظهور التحكيم النسائي في مباريات الرجال خلال منافسات دور الاثنين لبطولة كأس مصر، مشددا على أن التجربة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين، قائلاً: "ظهور التحكيم النسائي بمباريات الدوري الممتاز لابد أن يكون بحساب لانني اعتدت دائما على أن تكون كل تجربة جديدة تأخذ وقتها وتسير الامور خطوة بخطوة.. التحكيم النسائي ظهر بشكل جيد في مباريات الكأس وأتمنى استمرار التجربة بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة".