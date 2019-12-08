منتخب النسائية يدخل معسكرا مغلقا 15 ديسمبر استعدادا لبطولة شمال افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنه علي خوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اجري قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة والتي تقام بنظام خروج المغلوب واسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة الذهاب بمصر احد ايام 17 ، 18 ، 19 يناير القادم وتقام مباراة العودة بالمغرب احد ايام 31 يناير 1 ، 2 فبراير علي ان يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.
ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.
وجاءت مباريات المنتخب المصري في بطولة شمال افريقيا كالتالى:
مصر X الجزائر يوم 22 ديسمبر
مصر X تنزانيا يوم 24 ديسمبر
مصر X بوركينا فاسو يوم 26 ديسمبر
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