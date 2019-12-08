شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه إنبي والزمالك مع الانتاج في دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، لقاء الأهلي ومع إنبي، ومباراة الزمالك مع الانتاج.

ورغم تعادل شباب الأهلي في الجولة السابقة ولكنه حافظ على صدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق 3 نقاط مع منافسه الإسماعيلي الذي تعادل مع مصر المقاصة سلبياً، ليصل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

مصر المقاصة x المصري

الاسماعيلي x المقاولون العرب

أسوان x بيراميدز

Advertisements

وادي دجلة x طلائع الجيش

الاهلي x إنبي

إف سي مصر x حرس الحدود

طنطا x سموحة

الانتاج x الزمالك

الجونة x الاتحاد السكندري