شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج إف سى نواذيبو فى الكونفيدرالية على «الدفاع الجوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق بيراميدز لقاء مهمًا اليوم فى بطولة الكونفيدرالية أمام نظيره إف سى نواذيبو، الموريتانى، عند الساعة التاسعة على أرض ملعب الدفاع الجوى معقل الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعة الأولى.

ويلعب الفريق صاحب الأرض بمعنويات مرتفعة لفوزه فى اللقاء الأول على إينوجو رينجرز، النيجيرى، وتربعه على عرش مجموعته، فضلا عن فوزه العريض والكبير على النجوم فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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ويأمل ديسابر حصد الثلاث نقاط ومواصلة التربع على عرش المجموعة الأولى قبل المواجهة المصرية الخالصة التى تجمعه مع المصرى البورسعيدى خلال الجولة الثالثة للمجموعة الأولى. وحذر مدرب بيراميدز من الاستهترار بالمنافس والتعامل مع اللقاء كأنه أمر محسوم، لذا طالبهم بالضغط على دفاعات الفريق الموريتانى من بداية اللقاء لتسجيل هدف مبكر يربك حساباته.

ويخوض الفريق المصرى لقاء اليوم بنفس تشكيل المباراة الماضية أمام رينجرز، على أن يحرس أحمد الشناوى، مرمى بيراميدز، وخط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلى جبر وعبد الله بكرى، خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحى ونبيل دونجا وإيريك تراورى، وخط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوى.

فيما يدخل الفريق الضيف هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة الأولى على أرضه ووسط جماهيره، فإذا تعرض الفريق الموريتانى للخسارة الثانية على التوالى فى هذه المجموعة فسيكون وضعه صعبا للغاية ويكون بنسبة كبيرة خارج من منافسات هذه المجموعة ويودع البطولة.