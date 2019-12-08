عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الاسباني بخماسية في شباك مايوركا

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على حساب ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 5-2، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.



أهداف برشلونة ضد مايوركا

جاء الهدف الأول عبر النجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان بعد مضي 7 دقائق فقط من بداية المباراة، وأضاف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 17 و41 بنفس الطريقة تقريبا مع اختلاف المسافات التى سجلت من خلالها الاهداف.

وفى الدقيقة 44 ومن جملة ولا أروع، سجل برشلونة هدفا خرافيا آخر هذه المرة من كعب الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز كواحد من أفضل أهداف الليجا هذا الموسم حتى الآن.

وكان مايوركا قد سجل هدفه الوحيد عبر اللاعب انتي بوديمير لاعب مايوركا في الدقيقة 36 .

Advertisements

وفى الشوط الثاني قلص مايوركا الفارق مجددا عبر نفس اللاعب في الدقيقة 64، قبل أن يقتل ميسي المباراة ويسجل الهاتريك فى الدقيقة 85 .

وبهذا الهاتريك فض ميسي شراكة ترتيب هدافي الدوري الاسباني مع كريم بنزيما هداف ريال مدريد، لينفرد وحده بالصدارة برصيد 12 هدف فيما سجل الفرنسي 11.

ترتيب الدوري الاسباني

وقدم أسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، الكرة الذهبية إلى جماهير البارسا بعد الظفر بها للمرة السادسة في تاريخه وذلك قبل لقاء ريال مايوركا.

وحرص ميسي على الظهور رفقة أبناءه خلال الاحتفال بالكرة الذهبية مع الجماهير قبل لحظات من انطلاق اللقاء.

وبهذه النتيجة يحافظ برشلونة على صدارة الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، فيما تراجع مايوركا للمركز الـ17 برصيد 14 نقطة.