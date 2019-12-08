شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك سيتوج بأبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكمل صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيئ".
وأكمل : "الزمالك يحتاج قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم تقديم أداء جيد، احيانا تحتاج للفوز فقط".
وأتم : "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".
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