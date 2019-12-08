شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الروح عادت للزمالك والأزمة كانت في اللاعبين أنفسهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال صلاح خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك حدث به تحول جديد وغريب، والروح عادت من جديد أمام أول أغسطس". وأكمل : "أزمة الزمالك لم تكن في المدرب أو المستحقات، وإنما في اللاعبين أنفسهم، والنتائج هي المعيار الذي يتحكم في مصيير المدربين داخل مصر".

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