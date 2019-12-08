شكرا لقرائتكم محمد صلاح: تعاملت مع الترسانة مثلما تعامل كارتيرون مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال صلاح خلال تصريحات تلفزيونية : "تعاملت مع الترسانة مثل كارتيرون مع الزمالك من الناحية النفسية وتقوية روح اللاعبين المعنوية".

أكمل : "كنا نواجه إنبي الذي فاز على الزمالك، لذلك عملت على تقوية روحهم المعنوية، وأغلقنا الخطوط لأن التسجيل مبكرا كان سيربك اللاعبين".

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وأتم : "لعبنا بروح كبيرة وكان هناك ثبات إنفعالي في ركلات الترجيح لذلك تأهلنا".