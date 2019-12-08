شكرا لقرائتكم توتنهام يكتسح بيرنلي في ليلة تألق كين وسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز هاري كين هدفين رائعين وأضاف سون هيونغ-مين هدفا من مجهود فردي مذهل ليفوز توتنهام هوتسبير 5-صفر على ضيفه بيرنلي الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وانكشف دفاع بيرنلي منذ البداية إذ انطلق كين إلى داخل الملعب قبل أن يسدد بقوة من عند حدود منطقة الجزاء في المرمى بعد خمس دقائق.

وضاعف لوكاس مورا من تقدم صاحب الأرض بعد ذلك بأربع دقائق، بعدما تسبب سون في فوضى بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء، وسدد سون كرة اصطدمت في دفاع بيرنلي الذي فشل في إبعادها لتصل إلى البرازيلي مورا ليهز الشباك.

وجعل سون النتيجة 3-صفر بهدف مذهل في الدقيقة 32 إذ انطلق من عند حدود منطقة جزاء فريقه ومر بسرعته من ستة لاعبين ليضع الكرة في المرمى من وضع انفراد.

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ووجه كين ضربة أخرى لبيرنلي في بداية الشوط الثاني عندما انطلق من الناحية اليسرى وسدد في الزاوية العليا محرزا هدفه الثامن في تسع مباريات ضد بيرنلي.

وبعدما جاءت الأهداف من مجهود فردي كان الهدف الخامس بعد أداء جماعي في الدقيقة 74، إذ وصلت الكرة إلى موسى سيسوكو ليكمل انتصار صاحب الأرض.

وقفز توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وهو نصف عدد نقاط ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز 13.

وفي مباراة أخرى وضع واتفورد المتعثر حدا لثلاث هزائم متتالية واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه كريستال بالاس. وظهر مدى حاجة متذيل الترتيب للتطور في المباراة الأخيرة للمدرب المؤقت هايدن مولينز، إذ يستعد المدرب الجديد نايجل بيرسون لتولي المسؤولية قبل مواجهة ليفربول السبت المقبل ثم مانشستر يونايتد.

ولدى واتفورد تسع نقاط من 16 مباراة متأخرا بنقطتين عن نوريتش سيتي صاحب المركز قبل الأخير، الذي يستضيف شيفيلد يونايتد يوم الأحد.