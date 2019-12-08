الوصل المنتشي يواجه الظفرة والنصر في مهمة صعبة أمام الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراتان في الدور نصف النهائي في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة لفرق الرجال، فيلتقي النصر مع الشارقة في السابعة مساء على صالة نادي شباب الأهلي، وفي نفس التوقيت يلتقي الوصل مع الظفرة بصالة نادي بني ياس.

الفريقان الفائزان اليوم يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية في المسابقة للمنافسة على اللقب والوصافة، والفريقان الخاسران سوف يلعبان على المركزين الثالث والرابع.

ويتوقع أن تشهد المباراتان قمة الإثارة والندية من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور النهائي والمنافسة على اللقب، ففريق الوصل الذي حقق المفاجأة وفاز على شباب الأهلي بفارق كبير في ربع النهائي يسعى لإكمال مسيرته الناجحة بتحقيق فوز جديد على حساب فريق الظفرة لخطف الفوز والوصول إلى نهائي المسابقة.

على الجانب الآخر حيث مباراة القمة التي تجمع النصر حامل اللقب مع الشارقة فيتوقع لها ان تكون بمثابة نهائي مبكر للمسابقة لما يتمتع به الفريقان من جاهزية وندية، ونجوم على مستوى عال من الكفاءة والخبرة من المواطنين والمحترفين، النصر يسعى للفوز من اجل الوصول إلى المحطة النهائية والمنافسة على الكأس بهدف الاحتفاظ به. والشارقة يسعى للتغلب على حظه السيئ الذي حرمه من التتويج في أكثر من مسابقة، لذلك يتوقع لمباراة اليوم بين العميد والملك أن تكون مباراة قمة بمعنى الكلمة.

من جانب آخر تقام اليوم أيضاً مباراتان لفرق المستوى الثاني في المسابقة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فيلعب شباب الأهلي مع البطائح، والجزيرة مع بني باس، الفريقان الفائزان سيلعبان في المرحلة الأخيرة في المسابقة على المركزين الخامس والسادس، أما الخاسران فسوف يلتقيان معاً للعب على المركزين السابع والثامن.