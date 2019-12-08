شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة العودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* كان قرار الاستغناء عن المدرب الهولندي مارفيك، الذي تبعه رحيل اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة، أول قرارات تصحيح مسار كرة الإمارات، فلا المدرب ولا الاتحاد يتحملان وحدهما مسؤولية فشل المرحلة الفائتة، فالأزمة عملياً في هذا الجيل من اللاعبين، فهم السبب الرئيسي فيما آل إليه حال المنتخب، إذ بدا واضحاً أن أغلبهم لا يملكون روحاً قتالية تبرهن على إحساسهم بالمسؤولية، وبات الجميع يعرفون تجاوزاتهم وقصص هروبهم من المباريات، ومن هذه النقطة تحديداً أدعو المسؤولين «الجدد» في إدارة اتحاد الكرة لإنقاذ الكرة الإماراتية وإيجاد حلول عاجلة، حتى لا تظل كرة الإمارات في هذه الدوامة.

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* المرحلة المقبلة تتطلب مدرباً وطنياً، فمازلت مقتنعاً بفكرة أن المدرب المحلي للمنتخبات أفضل من الأجنبي، لسبب مهم هو أن المدرب الأجنبي لن يفهم وضعنا مثل الوطني الذي يعيش الواقع كل يوم، كما لن يفهم المدرب الأجنبي الدوري المحلي وأهميته مثل المدرب ابن البلد، والأجنبي لن يتكلم باللغة التي تؤثر في اللاعب من ناحية الدعم المعنوي مثل المواطن، فضلاً عن أن «ابن البلد» يعرف جيداً ألاعيب اللاعبين وطريقة تفكيرهم.

* الذي يجوب المنطقة العربية في السنوات الماضية، يتضح له أن إنجازات المدرب الوطني للمنتخبات العربية كثيرة، ففي الإمارات كانت نجاحات مهدي علي هي الأكبر، وفي الجزائر أوصل جمال بلماضي «محاربي الصحراء» إلى لقب أمم إفريقيا بعد 29 عاماً من الانتظار، أما حسن شحاتة مع مصر ففاز بثلاث بطولات لأمم إفريقيا، وسبقه لنجاحات كثيرة الراحل محمود الجوهري الذي قاد مصر إلى كأس العالم وفاز بأمم إفريقيا، كذلك قاد رابح سعدان الجزائر مرتين لنهائيات كأس العالم، ولا ننسى عدنان حمد وقيادته العراق لإنجاز «الرابع» في أولمبياد 2004 بأثينا وفوزه بكأس آسيا للشباب عام 2000، كما أن أيمن الحكيم قاد سوريا لمرحلة متقدمة وكان قريباً للغاية من الوصول لكأس العالم 2018، ولا أحد ينسى نجاحات التونسي عبد المجيد الشتالي والجزائري رشيد المخلوفي والتونسي نبيل معلول، والأمثلة كثيرة.

* من الآخر.. المدرب الوطني يملك الإمكانيات وهو بحاجة للدعم فقط، ويستحق دعماً كالذي يحصل عليه الأجنبي وأكثر، ومهما كان اسم المدرب الأجنبي ففي النهاية هو موظف رابح سواء أكمل عقده أو أُقيل ليحصل على الشرط الجزائي، وقد أثبتت الفترة الماضية أن نجومية اللاعبين لا تضمن أي نجاح، إن لم يكونوا أنفسهم مهتمين وعازمين على بذل كل جهدهم.