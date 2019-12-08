شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يكسب التعاون ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
كسب فريق الإمارات تجربته الودية مع فريق التعاون بهدفين لهدف، وحرص الجهاز الفني ل«للصقور» على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، وشهدت المباراة مشاركة خالد عنبر لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك المهاجم الشاب سعيد سالم وسجل أحد هدفي الفريق.
كما أتاح الجهاز الفني للتعاون الفرصة أيضاً لأكبر عدد من اللاعبين.
ويستعد فريق الإمارات لمواجهة دبا الفجيرة في الجولة الخامسة من دوري الأولى فيما يواجه التعاون فريق العربي.
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