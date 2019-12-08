اخبار الرياضه

الإمارات يكسب التعاون ودياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يكسب التعاون ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

كسب فريق الإمارات تجربته الودية مع فريق التعاون بهدفين لهدف، وحرص الجهاز الفني ل«للصقور» على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، وشهدت المباراة مشاركة خالد عنبر لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك المهاجم الشاب سعيد سالم وسجل أحد هدفي الفريق.

كما أتاح الجهاز الفني للتعاون الفرصة أيضاً لأكبر عدد من اللاعبين.

ويستعد فريق الإمارات لمواجهة دبا الفجيرة في الجولة الخامسة من دوري الأولى فيما يواجه التعاون فريق العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات يكسب التعاون ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا