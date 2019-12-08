شكرا لقرائتكم خبر عن "الفرسان" يسجل 14 هدفاً في شباك "وصل ريجيكامب" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

كسب شباب الأهلي مباراته مع الوصل، وعبر إلى نصف نهائي كأس الخلبيج العربي، بعدما أجهز على الوصل 5-1، كما حقق إلى جانب التأهل مكاسب أخرى تتعلق بالمواهب الجديدة من اللاعبين الشباب الذين صعدهم إلى الفريق الأول، وأبرزهم حارب عبدالله سهيل، وأحمد عبدالله جميل، وعيد خميس عيد.

وكان لافتاً أن الفوز 5-1 تكرر في عهد الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي للمرة الثانية، بعدما فاز «الفرسان» على الوصل بنفس النتيجة في كأس رئيس الدولة الموسم الماضي.

كما أن النتائج الكبيرة كانت سمة شباب الأهلي تحت قيادة أروابارينا عندما يواجه الوصل تحت قيادة الروماني ريجيكامب، فمنذ استلامه قيادة «الإمبراطور» في ديسمبر/‏‏ كانون الأول عام 2018 خسر الوصل أمام شباب الأهلي ثلاث مرات، وكانت النتائج كالتالي: 5-1 في الكأس، و4-2 في الدوري، و5-1 في كأس الخليج العربي، أي أن شباب الأهلي سجل 14 هدفاً في ثلاث مباريات فقط.

وبهذا الفوز الكبير أوفى أروابارينا بوعده الذي قطعه على نفسه قبل المباراة في أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب، وبالفعل حقق التفوق على ريجيكامب تكتيكياً، وأوقف مفاتيح لعبه وشل خطورته، بعدما نجح اللاعبون في تنفيذ خطة الإجهاز على «الإمبراطور» في آخر 30 دقيقة من اللقاء بالجماعية.

وفي المقابل كانت مغامرة الوصل باندفاعه للهجوم بعد عودة شباب الأهلي للتقدم (2 -1) نقطة التحول التي فتحت المساحات لأصحاب الأرض بالتحرك، وتنفيذ الهجمات المرتدة السريعة التي أضافوا منها ثلاثة أهداف أخرى رفعت النتيجة إلى خماسية.

Advertisements

وأعرب أروابارينا عن سعادته بأداء اللاعبين والشكل الذي ظهروا به في الملعب الذي قادهم لفوز كبير يستحقونه، وهنأهم على حسن تنفيذهم لخطة اللعب.

وعن اللاعبين الشباب قال: أنا سعيد جداً بأداء اللاعبين الصغار من عمر 17 و 19 و23 سنة، هم ذخيرة النادي، وأنا أحرص على إعطائهم الفرصة والثقة، وقد رأينا حارب عبدالله قدم مباراة جيدة، ونادي شباب الأهلي يمتاز جداً في عملية التصعيد، وبوفرة المواهب من اللاعبين الشباب الذين يعول عليهم في دعم الفريق الأول.

غياب مؤثر

من جهته، أكد ريجيكامب مدرب الوصل أن السبب في الخسارة القاسية هو فتح اللعب بعد تقدم شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، مضيفاً: «لعبنا ضد فريق جيد لديه محترفون على مستوى عالٍ، وأعطى لاعبوه بشكل جيد في المباراة، وفي المقابل فريقنا لم يعطِ في الأداء مثلما أعطى المنافس الذي كان الأفضل واستحق الفوز». وأضاف المدرب: «غياب بعض اللاعبين المهمين أثر فينا، مثل سالمين وويلتون اللذين افتقدنا جهودهما، وهذه ليست أعذاراً، وقد صرحت من قبل أننا نعمل من أجل بناء فريق، وشباب الأهلي لديه لاعبون محترفون على مستوى عالٍ، وما شاهدناه في المباراة يؤكد ذلك؛ فقد تمكن ليوناردو من عمل الفارق، بينما نحن عندنا مشاكل كبيرة في ظل خسارة لاعبين مهمين في صفوفنا، وسنعمل في الفترة القادمة على استرجاعهم من جديد؛ ليكتمل قوام الفريق، وعندنا خمسة أيام للتحضير، وتعديل أوضاعنا قبل مباراتنا القادمة».

خليل: «الأبيض» في تراجع يستوجب المراجعة

أعرب أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي والمنتخب عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه وتأهله للدور نصف النهائي للبطولة، مشيراً إلى أن اللعب الجماعي وتفاني جميع اللاعبين السبب الأساسي في الفوز.

وعلق خليل على أداء المنتخب في «خليجي 24» بقوله: «قبل أن ألتحق بالمنتخب صرحت بأنه يجب ألا نشارك لمجرد المشاركة، والمنتخب الآن في تراجع كبير عن مستواه الذي ميّزه في السابق، وأصبحت المراجعة ضرورة وعلى وجه السرعة لمعرفة مكامن الخلل وعلاجها مع تعزيز نقاط القوة من أجل عودة المنتخب إلى سابق عهده». وأضاف: لا بد من وقوف الجميع خلف المنتخب، ونحن غير راضين عما يحصل قبل أي أحد، ويجب مراجعة الأخطاء من أجل تصحيح أوضاع المنتخب بسرعة ليعود إلى سابق عهده.