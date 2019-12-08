دبي تنظم مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة 2022



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم واستضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في عام 2022، والتي تعد النسخة ال14 للبطولة العالمية للرجال والسيدات، وجاء الإعلان عن ذلك خلال أعمال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت على هامش بطولة آسيا أوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة والمؤهلة للألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 واستضافتها تايلاند مطلع هذا الشهر، واختتمت فعالياتها، أمس السبت.

وترأس الوفد المسؤول عن عرض ومناقشة ملف استضافة دبي لهذا الحدث العالمي ماجد عبدالله العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، واشتمل الملف على العديد من الأقسام التي توضح مدى جاهزية دبي وبنيتها التحتية في استضافة هذا الحدث العالمي؛ من خلال المرافق والمنشآت والخدمات المتميزة التي سيتم توفيرها للمشاركين خلال هذا الحدث العالمي.

وجاء فوز دبي المستحق لهذا الحدث العالمي في نسخته ال14 من خلال التصويت السري الذي قام به أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في جلستهم المغلقة، وبعد المنافسة القوية بين الجانبين الإماراتي والكندي.

وأعرب ماجد عبد الله العصيمي عن سعادته بفوز دبي بتنظيم واستضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في عام 2022، موضحاً: إن المنافسة لنيل شرف تنظيم هذا الحدث العالمي لم تكن سهلة خاصة بعد الملف القوى الذي استعرضه ممثلو مدينة أوتاوا الكندية؛ للفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي.

وقد أوضح العصيمي: إن هذا الفوز هو نتاج وثمرة جهود واهتمام القيادة الرشيدة بشريحة أصحاب الهمم؛ من خلال الدعم المستمر لكافة البرامج والمشاريع التطويرية للبنية التحتية التي تعنى بهم، وكذلك للسمعة الطيبة التي حازتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، التي كانت سبباً رئيسياً في ثقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعلان عن فوز دبي بجدارة بتلك الاستضافة؛ حيث تعدى دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم ليصل مداه القاري والعالمي.

وأكد العصيمي، أن دعم واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بأصحاب الهمم كان له الأثر الكبير في هذا الفوز المستحق، وقال: إن توجيهات سموه ورعايته الكريمة لسلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم منذ 12 عاماً كان لها بالغ الأثر في الارتقاء برياضة أصحاب الهمم بالدولة، وعبر العصيمي عن شكره الجزيل للقيادة الرياضية بدبي، وعلى رأسهم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام للمجلس، لاهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لمختلف مراحل إعداد ملف الاستضافة.

وأوضح العصيمي: إن نادي دبي لأصحاب الهمم أصبح مركزاً عالمياً لتطوير الرياضات البارالمبية، ووجهة للكثير من الدول لتأهيل وصقل خبرات كوادرها الوطنية التي تعمل في مجال رياضة أصحاب الهمم؛ لتحسين مهاراتهم وخبراتهم؛ من خلال الالتحاق بالعديد من الدورات وورش العمل للمدربين والحكام والمصنفين، كما تقدم العصيمي بالشكر الجزيل لأعضاء الوفد المرافق والذي قام باستعراض ملف الاستضافة أمام مجلس إدارة الاتحاد الدولي بعضوية ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعيسى أحمد آل علي ممثل لاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة، وطارق الصويعي مستشار اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعلاء الحارون مسؤول ملف الترشح.