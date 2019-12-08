92 فرساً تتنافس في الحفل الرابع لمضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يشهد مضمار أبوظبي في الساعة الخامسة عصر اليوم الحفل الرابع في الموسم، والذي تتنافس من خلاله 92 فرساً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 1,205,000 درهم.

ويبرز خلال الحفل سباقا كأس زايد لليوم الوطني المخصص للخيول العربية الأصيلة، وكأس اليوم الوطني للخيول المهجنة، ويتنافس خلال الشوط الرابع والرئيسي للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر 16 فرساً، في مقدمتها «ار بي تورش» حامل لقب الموسم الماضي، ويدخل المنافسة أيضاً «بي اف مغادر» الحائز لقب بطولة الإمارات للفئة الأولى، بجانب «شرف الريف» بطل سباق واحة ليوا الثانية.

أما الشوط الخامس على لقب كأس زايد لليوم الوطني المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 1600 متر، تتنافس من خلاله 16 فرساً يأتي في مقدمتها «مكلل» وأزمام «في ظل منافسة قوية من الخيول الأخرى.

ويأتي كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، ويبرز من المرشحين «اشرس» و«العريق».

ويخصص الشوط الأول لسباق شاطئ الراحة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 16 فرساً، في مقدمتها «الفاوست» و«جريناد» و«الحان الريف»، وتتصدر المهرة «داريا» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب العجبان، وينافسها «سكر نبات العودة» و«باريا». وتتنافس المهرة «سادة» و«بشرى الريف» و«رانيا» على اقتناص لقب الشوط السادس من سباق الشامخة لمسافة 1600 متر.