شكرا لقرائتكم خبر عن الجرمن: عجمان قادر على تحقيق هدفه في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قدم نادي عجمان رسمياً لاعب وسطه الجديد الكاميروني سيباستيان سياني الذي تعاقد معه بنظام الإعارة من الجزيرة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء، وذلك لتعويض غياب المالي حامد دومبيا الذي انتهى موسمه مع «البرتقالي» بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عجمان بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله الظاهري عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول، حيث تم تأكيد أنه لاخوف على «البرتقالي» في مسيرته المقبلة بدوري الخليج العربي، ولاسيما بعدما عجز عن الفوز وتحقيق نتائج جيدة في مبارياته الأخيرة.

وقال الجرمن: تعاقدنا مع سياني حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء لعجمان، وسياني معروف وهو لاعب دولي في منتخب الكاميرون، وسبق له خوض تجربة جيدة في الدوري الإماراتي مع فريق الجزيرة، ونحن كنا نبحث بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي عن لاعب يخلف دومبيا المصاب وسبق له خوض تجربة في دورينا، وقد وفقنا بضم سياني الذي نرحب به في نادي عجمان، ونعتبره إضافة، وإن شاء الله يكون خير بديل لدومبيا.

واعتبر الجرمن أن التعاقد مع لاعب لم يخض مباراة تنافسية منذ الصيف ليس مغامرة، حيث إن سياني خاض المعسكر الخارجي مع الجزيرة، وكان يتدرب بجدية مع الفريق وحتى آخر يوم قبل انضمامه لعجمان، عدا عن أن «البرتقالي» سيجهزه بشكل جيد حيث سيتدرب مع الفريق حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، حين يفتح باب الانتقالات الشتوية. وأكد الجرمن أن سياني سبق ان لعب مع مهاجم الفريق الحالي الغاني ويليام واسو، وذلك عندما كانا يلعبان في بلجيكا، وهذا أمر مهم.

وعن وضع عجمان المستقبلي بعد النتائج السلبية الأخيرة التي حققها، قال الجرمن:إن شاءالله النتائج في نهاية الموسم تكون على قدر الطموح ونحقق الهدف الذي وضعناه مع الجهاز الفني قبل بداية الموسم.

واعتبر الجرمن أنه لاخوف أبداً على عجمان الذي بدأ الدوري بقوة ثم تراجع في المباريات الأخيرة.

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سعادة ووعد

من جهته، قال سياني: شكراً لنادي عجمان على الثقة التي أولاني أياها، أنا سعيد باللعب معه، وأتشوق لخوض مباراتي الأولى مع الفريق في يناير، أنا منذ الصيف لم أخض لقاءات تنافسية

( الجزيرة لم يقيده في قائمته للموسم الجديد) ولكن إن شاءالله أكون عند حسن ثقة النادي بي.

وتابع سياني: عندي فرصة للعب في الدوري الإماراتي مرة ثانية، وأعرف ماهي أهداف فريقي الجديد عجمان، فهو بدأ بشكل جيد وقوي في الدوري ثم تراجع، وآمل مع زملائي اللاعبين مساعدة الفريق والعودة مجدداً إلى أداء اللقاءات القوية ليكون فريقنا في مركز جيد مع نهاية الموسم.

ورداً على سؤال حول تجربته السابقة مع الجزيرة، قال سياني: كانت تجربة جيدة مع أحد أكبر الأندية في الإمارات، لكن الآن أفكر في عجمان وكيف أساعده، بما أملكه من تجربة لعب على مدى 15 عاماً، على تحقيق أهدافه، وبالتأكيد بالتعاون مع زملائي.

ورأى سياني أن عجمان عنده نوعية جيدة من اللاعبين وقادر على العودة، وقال: حسب رؤيتي فإن الفريق بحاجة إلى قائدين في الملعب، وفي حال تراجع الفريق يكون هناك من يوجه اللاعبين ويحثهم على الأفضل وعدم الاستسلام.