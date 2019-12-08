شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: أداء فريقي رائع ولعبنا أفضل مباراة هذا الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

صعد العين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد غياب دام 8 سنوات، وتحديداً منذ عام 2011، بعد تفوقه على ضيفه الشارقة في المواجهة التي جمعتهما بعد أن قلب تأخره بهدف من ركلة جزاء في بداية اللقاء، إلى فوز بهدفين، ليتأهل لملاقاة النصر الصاعد إلى نفس المرحلة في الدور قبل النهائي للمسابقة.

استحق «الزعيم» الفوز والتأهل بعد أن قدم واحدة من أفضل مبارياته في هذا الموسم، وفرض سيطرته على معظم مجريات اللقاء، وأهدر العديد من الفرص، فيما لم يظهر «الملك» بصورته المعهودة إلا في الربع ساعة الأول وبعدها ترك الملعب لأصحاب الأرض.

أشاد الكرواتي إيفان ليكو مدرب العين بأداء لاعبيه في المباراة على مدار الشوطين وعبر عن رضاه التام عن هذا الأداء وقال: هكذا أحب أن أرى فريقي يؤدي في الملعب، وهي من وجهة نظري أفضل مباراة نلعبها على أرضنا منذ بداية الموسم، فقد تحكمنا وسيطرنا على مجريات المباراة منذ صافرة البداية وحتى النهاية وصنعنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين بعدما كنا متأخرين في البداية، وأعتقد أننا استحققنا الفوز والتأهل عن جدارة، وكل اللاعبين أدواء ما عليهم بمن فيهم الدوليون الحارس خالد عيسى وأحمد برمان اللذان أظهرا رغبة كبيرة في المشاركة رغم الإجهاد والتعب، وعلينا أن نسعد اليوم بهذا التأهل ثم نطوي صفحة كأس الخليج ونستعد لمباراتنا القادمة أمام النصر في الدوري.

وعن إهدار الكم الهائل من الفرص أمام المرمى قال ليكو: هذا بمثابة إشادة بالنسبة لي وهو يعني عملياً أننا قادرون على صنع الفرص وهو ما يهمني ويسعدني في نفس الوقت، أما بخصوص ضياعها فأعتقد ان ذلك يعود إلى سببين إما لعامل الحظ أو ان يكون اللاعب ليس في يومه.

وحول الأخطاء الدفاعية المتكررة في كل مباراة قال: هو أمر مرتبط بعامل التوفيق مثلما يحدث مع المهاجمين مع الفارق ان الخطأ الدفاعي يكلفنا إما هدفاً أو ركلة جزاء، ونحن نعمل على تقليل هذه الأخطاء، وبالنسبة لارتكاب إسماعيل أحمد ركلة جزاء فهذا خطؤه الوحيد في خمس مباريات سابقة وهو لاعب صاحب خبرة وقائد، وكما قلت بشكل عام راضِ عن أداء جميع اللاعبين.

من جانبه، اعترف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بأفضلية العين واستحقاقه الفوز والتأهل للدور قبل الأخير في المسابقة وقال: بالتأكيد كنا نتمنى الأفضل وأن نظهر بصورة جيدة في المباراة، ولكن عندما تواجه فريقاً قوياً يجب أن تكون في كامل تركيزك طوال التسعين دقيقة، فقد سجل العين هدفيه مع نهاية كل شوط، كما كنا نفتقد إلى الكرة، وخلاصة القول أن العين كان هو الطرف الأفضل، لذلك استحق الفوز والتأهل، أما نحن فقد استفدنا من اللعب في هذه المسابقة وبالطبع سينعكس ذلك في استحقاقاتنا القادمة.

وتابع: إذا عقدنا مقارنة بين المشاركتين في العام الماضي والحالي، ففي السابق لم نحقق أي فوز في مرحلة المجموعات، أما في هذا الموسم فقد تخطينا هذه المرحلة وخرجنا على يد منافس قوي.

المباراة في سطور

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* العين:

الأهداف: لابا كودجو «28» - محمد عبد الرحمن «87».

التشكيلة: خالد عيسى، تسوكاسا شيوتاني، محمد فايز، إسماعيل أحمد، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، كايو كانيدو، خالد البلوشي، جمال معروف ولابا كودجو.

التبديلات: دخول محمد عبد الرحمن وخروج خالد البلوشي «65» - دخول بندر الأحبابي وخروج جمال معروف «65»- دخول فلاح وليد وخروج أحمد برمان «90».

الإنذارات: إسماعيل أحمد «7»- يحيى نادر «90»- خالد عيسى «90».

* الشارقة:

الأهداف: إيجور كورنادو من ركلة جزاء «8».

التشكيلة: أحمد محمود، عبد الله ناصر، ماجد سرور، إيجور كورنادو، سالم سلطان، علي الظنحاني، عبد الله غانم، ريان منديز، سعيد الكعبي، أوتابيك شوكروف ومحمد خلفان.

التبديلات: دخول عمر جمعة وخروج سعيد الكعبي «38»- دخول محمد عبد الباسط وخروج عبد الله ناصر «71»- دخول طارق الخديم وخروج محمد خلفان «78».

الإنذارات: ماجد سرور«69».