«ثنائية» لخيول منصور بن زايد و«جاب الكهف» يتوج بشعبية الروضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من ياس لإدارة سباقات الخيل في الحفل الثالث الذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف والذي تألف من 7 أشواط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 490 ألف درهم، وحققت الثنائية عن طريق المهر «تراس» في شوط «عود التوبة»، بإشراف جان دو رويال وبقيادة ريتشارد مولن وسجلت زمناً وقدره 2:07:17 دقيقة، فيما توج الوافد الجديد «هرول» بانتصاره الثاني في سباق «فلج هزاع» بقيادة انطونيو فريزو محققاً زمناً وقدره 2:06:20 دقيقة. كما ظفر المهر «جاب الكهف» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالشوط الخامس «شعبية الروضة» لمسافة 1600 متر وبإشراف عرفان الهي وبقيادة فرناندو جارا وسجل زمناً وقدره 1:52:68 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة لمضمار العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، كما شهد السباق الأخير في عام 2019 في دار الزين جمهور كبير بلغ تسعة آلاف متفرج.

وجاءت ضربة البداية من نصيب الفرس «اليمامة مليح» لبطي غمران القبيسي وبإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة فرناندو بإحراز لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر،، وحققت زمناً وقدره 2:21:50 دقيقة. فيما نال الجواد «انتيمو» لماجد بن مصبح المهيري وبإشراف أحمد الشميلي، وبقيادة انطونيو فريزو الشوط الثاني للخيول الأصيلة المهجنة «جبل حفيت» لمسافة 2000 متر، ومسجلاً زمناً وقدره 2:06:37 دقيقة. كما واصل الجواد «جايدي البراق» للرحماني للسباقات وبإشراف خليفة النيادي وبقيادة برناردو بينيرو إبداعاته في مضمار العين، وتوج بلقب سباق «سيح بن عمار» ومسجلاً زمناً وقدره 1:35:01 دقيقة.

وفي شوط السرعة الختامي لمسافة 1000 متر توجت المهرة «ايه اف تغزل» لخالد النابودة وبإشراف ارنست اورتيل وبقيادة تاج اوشي بالمركز الأول على لقب «البصرة» مسجلة زمناً وقدره 1:06:94 دقيقة.