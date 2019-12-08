فيجي خارج الأربعة الكبار في دولية دبي لسباعيات الرجبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفق فريق فيجي لسباعيات الرجبي للرجال حامل لقب السلسلة العالمية، في بلوغ ربع نهائي كأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التي تقام على ملعب ذا سيفنز بدبي، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجها ضمن جولات السلسلة العالمية قبل 21 عاماً.

وجاءت خيبة أمل رجال فيجي عندما حل فريقهم ثالثاً في المجموعة (A) خلف فرنسا والأرجنتين، وذلك رغم تحقيقه فوزين من أصل ثلاثة وتساوي فرق المجموعة بعدد النقاط، غير أن الكلمة الأخيرة كانت لعدد الأهداف بعد هزيمة الفريق أمام الأرجنتين 24-21.

وعبرت فرق أستراليا ونيوزيلاندا وجنوب إفريقيا إلى ربع النهائي دون تعرضهم لأية خسارة، وجاء تأهل جنوب إفريقيا عقب تغلبها على إنجلترا 19-14 في المجموعة (D)، بينما تصدرت أستراليا المجموعة (B) إثر تغلبها على الولايات المتحدة 24-12، وحققت نيوزيلاندا فوزاً سهلاً على ساموا في المجموعة (C 40-7).

ومن المتوقع أن يشهد ربع نهائي الكأس مواجهات قوية بين فرنسا وإنجلترا، نيوزيلاندا والولايات المتحدة، في تكرار للمواجهة بينهما في نهائي 2018 الذي فازت به الأولى 21-5، قبل أن تلتقي جنوب إفريقيا فريق فيجي، وتواجه أستراليا منتخب ساماوا.

وشهدت منافسة السيدات مفاجئة من العيار الثقيل عندما أنزلت فرنسا الهزيمة ب نيوزيلاندا، حاملة اللقب، بنتيجة 19-14، لتتصدر الأولى المجموعة (C)، وتضرب موعداً في ربع النهائي لملاقاة كندا التي حلت ثانية في المجموعة ( A) بعد خسارتها الصعبة أمام الولايات المتحدة 34-1، بينما تجمع المواجهة الافتتاحية في ربع النهائي أستراليا وإسبانيا، وربع النهائي الثالث فيجي ونيوزيلاندا. وتواجه الولايات المتحدة، الفائزة بلقب الجولة الافتتاحية لسلسلة السيدات في جليندال الأمريكية، روسيا في ربع النهائي الأخير.