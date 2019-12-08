رابطة المحترفين فاشلة مثل اتحاد كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أصدر نادي بني ياس بياناً شديد اللهجة انتقد فيه رابطة المحترفين الإماراتية، وأكد أنها فاشلة مثل اتحاد كرة القدم المستقيل.

وقال بني ياس في بيانه: «من المؤكد أن استقالة اتحاد الكرة تأخرت كثيراً مقارنة بما خلفه هذا المجلس من كوارث وإخفاقات على كرة الإمارات، فيما يخص المنتخبات والنتائج السيئة التي تحققت على مختلف الصعد الدولية والقارية والخليجية، ونعتقد أن الفشل والإخفاقات لم تتوقف عند حدود المنتخبات؛ لكنها طالت أيضاً المسابقات المحلية لاسيما دوري وكأس الخليج العربي؛ حيث شهد هذا الموسم والمواسم التي حكم فيها هذا المجلس كوارث لم تحدث من قبل، وتحديداً فيما يخص الملف التحكيمي وكذلك الإداري».

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وتابع البيان: «الغريب والمثير أن رابطة المحترفين الإماراتية تدعي أنها بمنأى عن هذا الفشل ونعتقد أن هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي فهي أكثر فشلًا من الكيان الآخر حتى وإن ادعت الاستقلالية، وأكبر دليل على ذلك عدم حصول الأندية حتى هذه اللحظة على الحقوق المالية للبث التليفزيوني، وهو أمر عجيب وغريب خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أن دوري الخليج العربي انطلق منذ ثلاثة أشهر فهل يعقل عدم صرف مستحقات الأندية».

وأكد البيان: «الأكثر غرابة هو عدم وجود رد محدد من الرابطة على استفسارات الأندية عن حقوق البث فلا يوجد موعد محدد ولا يوجد حتى سبب معلن للتأخير وهذا هو ما يؤكد أن الاحتراف الذي تدعيه الرابطة هو كلام مرسل وحبر على ورق، وتأخير الرابطة في صرف مستحقات الأندية يستتبعه عدم قدرة الأندية على ترتيب أوراقها المالية خاصة وأن حقوق البث هي جزء محسوب ضمن ميزانية العام، ونحن من هنا نطالب بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الأندية أو على الأقل تحديد موعد للصرف، لاسيما وأن عدم الرد من جانب مسؤولي الرابطة يضاعف المشكلة».

وقال البيان أيضاً: كما أننا نريد أن نعرف ما العقوبة التي يجب فرضها على هذا التأخير بما أن الأندية تتعرض لعقوبات حال تأخرها في سداد مستحقات اللاعبين، والمثال متشابه تماماً في الحالتين، نحن نمتلك فريقاً يتكون من مجموعة من اللاعبين يفترض بنا الالتزام معهم في صرف المستحقات المالية وكذلك الرابطة لديها الفريق المكون من 14 نادياً، وهي ملزمة بكافة المستحقات المفروضة لهم دون تأخير أو مماطلة.