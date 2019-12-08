طائرة طبية وحكام أجانب في بطولة تحدي الذراعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين في نسختها الأولى والمخصصة للمواطنين مشاركة حكام أجانب في إدارة منافسات البطولة المقررة في 26 و27 ديسمبر الجاري برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وذلك لمدة يومين في صالة المنطقة التعليمية في 4 أوزان هي 70 و80 و90 و+90 والتي تبلغ مجموع جوائزها نحو 5 ملايين درهم.

وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة التي تضم أحمد يوسف بن درويش وخالد النقبي وسعيد جمعة الغيص وفيصل الغيص حملة إعلامية مكثفة في المراكز التجارية والأماكن المختلفة في الإمارة للترويج للحدث البارز وتحفيز الشباب على المشاركة في أجواء التحدي المرتقب، إلى جانب تجهيزات طبية متكاملة من بينها طائرة طبية لتوفير جميع أسباب السلامة للمشاركين.

وتضم القائمة الخاصة بالحكام المشاركين في البطولة خالد الحاج وعمر الظاهري وعبدالله عبداللطيف وعبدالله الطويل ومحمد الحميد من الإمارات، إلى جانب اللبناني الدولي دانيال فتوح .وامتدح أحمد بن درويش الدعم والرعاية والاهتمام للحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وقال إن هذا الحدث الذي يحظى باهتمام كبير يعزز مرحلة النجاح المتوقعة قبل البداية بالإثارة والتحدي والرغبة في الوصول إلى المراكز الأولى. وأوضح أن نجاح النسخة الأولى يمهد الطريق لتنظيم مزيد من الفعاليات ويشكل إضافة كبيرة كما يؤكد تميز الإمارة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما جعلها واجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة.