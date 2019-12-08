الجزيرة يهزم «العنابي» في أربع دقائق.. و«عموري» رائع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كسب فريق الجزيرة الرهان، ونجح في التفوق على الوحدة برباعية نظيفة، جعلته يتخطى عقبة كبيرة وتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لمقابلة شباب الأهلي.

وأجاد «فخر أبوظبي» في سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم وضرب شباك منافسه بثلاثة أهداف في أربع دقائق خلال الشوط الأول، أنهت اللقاء فعلياً.

واستعاد الجزيرة خلال لقاء «الديربي» هيبة الفريق المرشح والذي أطلق عليه النقاد لقب «فريق الأحلام» بعدما كان نجم الانتقالات الصيفية، وقد برزت صفقتان منها بشكل رائع، حيث قدم «عموري» مباراة مكتملة فسجل هدفاً وكان وراء هدفين آخرين، في حين سجل البرازيلي كينو هدفاً وتحرك بشكل فعال.

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وفي المقابل، ظهر «العنابي» بشكل لا يسر أنصاره حيث جاء أداء خطوط الفريق الثلاثة كارثياً، خاصة خط الدفاع الذي ارتكب أخطاء فادحة أدت إلى هذه النتيجة العريضة.

ومن جانبه، أعرب الهولندي كايزر المدير الفني للجزيرة عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه فريقه والتأهل إلى الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن الجزيرة قدم أداءً قوياً في المباراة في الخطوط وأبدع على مستوى صناعة الفرص والتسجيل، وأن الأداء الدفاعي الجيد منع المنافس من صناعة الفرص.

وأوضح كايزر أن الفوز على الوحدة برباعية بملعبه يؤكد أن الجزيرة قدم مباراة قوية، مبيناً أن عدم الدفع بالهداف علي مبخوت أساسياً نسبة للإرهاق الذي تعرض له اللاعب مع المنتخب وبالتالي كانت مشاركته محدودة نسبة لذلك الأمر.

وأكد مدرب الجزيرة أن شباب الأهلي فريق كبير ومواجهته في نصف النهائي ستكون متكافئة، وقبلها الجزيرة سيركز على مباريات الدوري.وبدوره، أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أن الجهاز الفني واللاعبين يتحملون النتيجة القاسية أمام الجزيرة، مشيراً إلى أنه المسؤول الأول وقال: كان يوماً سيئاً بالنسبة لنا وأعتذر للوحداوية عن الهزيمة، وأعتقد أن الجزيرة فريق جيد واستحق الفوز ولكننا أعطيناهم الفرصة لتحقيق الانتصار.

وعن استقبالهم 3 أهداف في أقل من 4 دقائق قال «من الطبيعي أن يحدث خطأ كما فعل شانج ريم، ولكنا عقب ذلك استقبلنا أهدافاً في وقت قصير وبطريقة غير منطقية لم أرها من قبل».