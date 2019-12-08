شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل جديد لـ«الشارقة الرياضي» قبل نهاية ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أكد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن دورة مجلس إدارة الشارقة الرياضي الحالي انتهت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري ومازالت المشاورات والترتيبات جارية لأجل اعتماد الأسماء التي سوف يتم اختيارها لعضوية مجلس الشارقة الرياضي لمواصلة مسيرة عمل المجلس الرياضي لدورة جديدة تبدأ بإعلان التشكيل الجديد.

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