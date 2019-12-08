النصر يبدع مع كرونسلاف.. وأرقام قياسية في 7 مباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تابع النصر طفرته تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورسيتش، وتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، لملاقاة العين بعد فوزه على الفجيرة في معقله بهدف حبيب الفردان، علماً أن الانتصار جاء بأقل مجهود ممكن بعد عرض سلبي من «الذئاب» الذي لم يقاوم كثيراً، وبدا أن تفكيره في الدوري؛ وذلك بعدما دفع مدربه مجيد بوقرة بأجنبيين فقط في بداية اللقاء.

وحقق النصر تحت قيادة المدرب كرونسلاف الذي استلم مهامه في أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي بديلاً للبرازيلي زاناردي، أرقاماً خيالية؛ حيث خاض «العميد» معه سبع مباريات، ففاز في ست وتعادل في واحدة، كما أن ست مباريات من أصل سبع مباريات انتهت بشباك نظيفة «كلين شيت»، وهو ما يؤكد قيمة العمل الذي يقوم به المدرب الكرواتي.

من جهته، عبر الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر عن سعادته بالفوز على الفجيرة والعبور للدور قبل النهائي ل«كأس الخليج العربي»؛ لكنه أشار إلى أنه غير راضٍ عن أداء لاعبيه الذين استسهلوا المباراة، ولم يهاجموا بشراسة بالرغم من الاستحواذ وامتلاك الفريق الكرة وزمام المبادرة في أغلب فترات المباراة، لافتاً إلى أن ما حدث يجب أن يكون درساً ويجب الوقوف عنده.

وفي تعليقه على مواجهة العين في المربع الذهبي قال المدرب كرونسلاف: لا شك أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وكلاهما يطمح في الذهاب بعيداً في هذه البطولة وبالتالي التفكير في حصد اللقب، منوهاً إلى أن الحديث عن المباراة سابق لأوانه، خاصة وأن لديهم الوقت الكافي للتحضير والاستعداد الجيد لنصف النهائي.

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رفع الرأس

في الجانب الآخر، أشاد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة بأداء لاعبيه على الرغم من فشلهم في الحصول على بطاقة الصعود، وقال:لا نستحق الهزيمة قياساً على مردود الفريقين في المباراة، منوهاً إلى أن الوجه الذي ظهر به الذئاب أمام النصر يدعو للاطمئنان، خاصة أن الفجيرة لعب 90 دقيقة بوتيرة واحدة، وكانت تنقصه اللمسة الأخيرة وختام الهجمة والتي سيعمل على معالجتها قبيل استئناف مباريات الدوري.

وأشار بوقرة إلى أن المباراة كانت مغلقة إلى حد كبير ومع ذلك لاحت للفجيرة عدة فرص أكثر من النصر؛ لكن الحظ لم يقف مع الذئاب، كما امتدح المدرب بوقرة الأداء الذي قدمه الخط الخلفي للفجيرة، لافتاً إلى أن لاعبي الدفاع وعلى الرغم من صغر سنهم الذي لم يتجاوز ال20 عاماً فإنهم تمكنوا من الحد من خطورة أفضل لاعب في الدوري،وهو الإسباني الفارو نغيريدو الذي لم يتمكن من زيارة مرمى الفريق.

وعبّر مجيد بوقرة عن سعادته بأداء كافة اللاعبين الذين خرجوا مرفوعي الرأس، واعداً بتصحيح الأخطاء وزيادة الفاعلية الهجومية.

إحجام جماهيري

واصلت الجماهير إحجامها عن حضور مباريات كأس الخليج العربي بالرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على حالة الطقس ودخول المنافسة مراحلها الأخيرة والحاسمة، حيث لم يتجاوز الحضور في مباراة النصر والفجيرة أمس الأول على ملعب الأخير 322 متفرجاً فقط..