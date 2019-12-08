الدكش يكشف مافعله مرتضى بعد سب جماهير الزمالك للاهلي بلقاء افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق الزمالك في حصد أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بعد فوزه اليوم علي فريق أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و 68 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

انتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه بن شرقي في الدقيقة 16 من هجمة مرتدة قادها يوسف أوباما باقتدار ، وحاول لاعبو أول أغسطس احراز التعادل ولكن دفاع الزمالك حال دون تحقيق رغبة الفريق الانجولي لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

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مع بداية الشوط الثاني يحاول لاعبو فريق أول أغسطس خطف هدف التعادل في مرمي الزمالك، حيث كثف لاعبو الفريق الانجولي من هجماتهم علي مرمي محمد عواد ، الا أن محاولات لاعبي اول أغسطس باتت بالفشل ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة .

بعد 75 دقيقة ، اقترب الزمالك من حسم نقاط مباراته امام أول أغسطس عقب احراز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك وله في الدقيقة 68 من تسديدة قوية مباغتة علي يسار حارس المرمي، حيث أجري كارتيرون تبديل أول بنزول اوناجم بدلا من أوباما في الدقيقة 67 ، وعقب الهدف بدقيقة يحرز بن شرقي الهدف الثاني للزمالك ، وفي الدقيقة 70 يتعرض ايبيكون لاعب اول أغسطس للطرد بعد حصوله علي الإنذار الثاني، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك، بعد مرور 75 دقيقة.

بعد الهدف الثاني هدأ أداء لاعبو الزمالك بعد الاطمئنان علي النتيجة ، فيما حاول لاعبو أول أغسطس احراز اهداف عن طريق هجمات علي استحياء ، ولكن دفاع الزمالك ومحمد عواد نجحوا في التعامل مع هجمات أول أغسطس لتنتهي المباراة بفوز الزماكل 2/0 واحتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي برصيد 6 نقاط.

ويكشف الدكش في هذه الحلقة مافعله مرتضى بعد سب جماهير الزمالك للاهلي بلقاء افريقيا