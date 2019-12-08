شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك يترقب رحيل صالح جمعة عن الأهلى لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة، أن نادى الزمالك يترقب فسخ صالح جمعة تعاقده مع الأهلى، من أجل الدخول فى مفاوضات جادة مع اللاعب لضمه والحصول على خدماته.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم عبر شاشة الأولى: "السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى غير مقتنع بامكانيات صالح جمعة وبالتالى اللاعب عندما يشعر بأن المدير الفنى غير مقتنع به يخرج عن تركيزه بشكل أكبر، وصالح جمعة لم يستطيع الحفاظ على التزامه وبدأ يعود للسهر وما شابه ذلك الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته".

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وأضاف كريم: "الزمالك يترقب رحيل اللاعب عن الأهلى لضمه إلى صفوفه سواء خلال انتقالات يناير المقبلة أو فى نهاية الموسم".