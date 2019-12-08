شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو بطل موريتانيا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف اليوم الأحد، فريق بيراميدز، نظيره الموريتاني نواذيبو إف سي ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

تقام مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى في تمام التاسعة مساء اليوم، فى المباراة التي يستضيفها استاد الدفاع الجوي، وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

قائمة بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر وطارق طه وعمر جابر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وولفريد كانون ورجب بكار.

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خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني.

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس.

بيراميدز المتوهج فى مواجهة نواذيبو الجريح

ويعيش فريق بيراميدز حالة من التوهج الكروي تحت قيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه فريق بيراميدز على فريق النجوم في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بستة أهداف مقابل هدف واحد وهي أكبر نتيجة شهدها هذا الدور، حيث يأمل ديسابر في استغلال الحالة الإيجابية لدى اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات الأفريقية، وكان فريق نواذيبو قد خسر في المباراة الأولى أمام النادي المصري بدور المجموعات بنتيجة 3/2.