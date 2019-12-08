شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري ورينجرز النيجيري بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المصري في السادسة من مساء اليوم ،الأحد، نظيره اينوجو رينجرز النيجيري في ثاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بإستاد المكس بالإسكندرية والتي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

ويخوض المصري مباراة اليوم بعدما سبق ونجح في تحقيق فوزا صعبا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط ، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف .

موعد مباراة المصرى ورينجزر والقناة الناقلة

يخوض المصري في السادسة من مساء اليوم مباراته أمام رينجرز النيجيري ، في الوقت الذى تنقل فيه قناة تايم سبورت على التردد الأرضى حصريا تلك المباراة .

التشكيل المتوقع للمصري أمام رينجرز النيجيري

حراسة المرمى أحمد مسعود

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خط الدفاع كريم العراقى - إسلام أبو سليمة - سعيدو صنبورى - بهاء مجدى

خط الوسط مفتاح طقطق - عمرو موسى - أحمد ياسر - إسلام عطيه

خط الهجوم محمود وادى - أوستن أموتو .