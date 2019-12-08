شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من نجله محمود الخطيب لوالدها: تستاهل حب جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نور الخطيب، نجله الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، على التغزل فيه بعد ظهوره أمس داخل أرضيه ملعب السلام، اثناء مباراة فريقه أمام نادى الهلال السوداني والتي انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف.

وفي منشور لها عبر حسابها الشخصي قالت نور الخطيب: "كل مرة بتعمل أي حاجة أو بتاخد قرار باحس أني فخورة أكتر من أي حاجة تانية أني بنتك بس المرادي حاسة بفخر أنك رئيس النادي ال بإشجعه وبحبه حب اتولدت عليه، تستاهل لقب ومسئولية رئيس النادي الأهلي وتستاهل حب جماهير الأهلي والأهم ان النادي الأهلي يستاهل يكون رئيسه محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرازق الخطيب ال أصله مشجع أهلاوي القلب والعقل والى في يوم من الأيام عدي من جنب بوابة النادي الأهلي وإتمنى".



منشور نجله الخطيب

ونجح النادي الأهلي في اقتناص فوز صعب من فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.