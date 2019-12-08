شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: حققنا الفوز على فريق صعب وهدفى رفع الروح المعنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عن رضاءه بأداء فريقه أمام أول أغسطس الأنجولى، وتحقيق الفوز بثنائية بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قال كارتيرون فى المؤتمر الصحفى: "لقاء كان صعب والمتنافس قوي وكان يخوض نصف نهائي دوري الابطال من نسختين، وراض عن الروح القتالية والفوز مهم جدا وحققنا الهدف، وكان هناك نقطة سلبيه هي عدم خلق فرص كثيرة علي المرمي رغم السيطرةً".

أضاف المدير الفنى للزمالك: "الفوز مهم في المشوار الافريقي خصوصا بعد الخسارة من مازيمبي ومباراتنا امام الخصم ذاته في انجولا ستكون صعبة، الزمالك ينافس في الدوري ومن أهم الأندية في افريقيا وطموحة دائما الحصول علي الالقاب، وسعيد انني مدرب الزمالك لسة ملحقش عملي يظهر".

Advertisements

تابع الفرنسى: "ركزت علي رفع الروح المعنوية للفريق بعد خسارتي مازيمبي وانبي وكل الامور ستتحسن مع الوقت، وتغيير مصطفي محمد لأنه مجهد بعد البطولة الافريقية وفضلت اخراج اوباما لانه عائد من الاصابة ومن الطبيعي ان احافظ عليهم للفترة القادمة".

أردف باتريس: "هدفي منذ تولي المسئولية هو رفع الحالة المعنوية بعد الخسائر واتمني ان يستمر الاداء الجيد في الفترة القادمة ولكن بداية من غدا لابد من نهاية فرحة المكسب والتركيز في لقاء بيراميدز في الدوري يوم الخميس، والفريق يمتلك عناصر تمتلك الشراسة الهجومية لكن لابد من ان يكون لدينا رد فعل سريع والاتحاد بشكل اكبر في استرجاع الكرة والدفاع والهجوم بنفس الكفاءة".