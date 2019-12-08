شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أول أغسطس: كنا الأفضل في الشوط الأول وفوز الزمالك غير مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس الأنجولي ، حزنه علي خسارة فريقه امام الزمالك اليوم بهدفين نظيفين في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وقال دراجون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : كنا الأفضل في الشوط الأول ولم نكن نستحق الخسارة، ولكن لا تزال هناك فرصة في المنافسة والتأهل.

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وأضاف المدير الفني للفريق الانجولي ، ان هناك مشكلة يعاني منها فريقه وهي عدم استغلال الفرص في تسجيل الأهداف ، ونسعي لتصحيح تلك المشكلة في المباريات المقبلة.

وكان الزمالك قد نجح في حصد أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بعد فوزه اليوم علي فريق أول أغسطس الانجولي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و 68 من عمر المباراة التي جمعتهما علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.