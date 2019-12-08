اخبار الرياضه

الزمالك يكشف موقف ساسي من الغياب عن لقاء زيسكو الزامبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف ساسي من الغياب عن لقاء زيسكو الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك، موقف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من الغياب عن اللقاء القادم للأبيض أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تلقي اللاعب إنذارين في البطولة الإفريقية.

وقال مصدر مسؤول بالزمالك لليوم السابع:"تلقينا اخطارا ودي من الاتحاد الإفريقي إن اللائحة في النسخة الجارية تم تعديلها ويكون إيقاف اللاعب بعد حصوله علي 3 إنذارات وننتظر إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي بذلك خلال 48 ساعة".

Advertisements

يذكر إنه وفقا للائحة الموسم الماضي بدوري الأبطال يغيب ساسي عن لقاء زيسكو ولكن وفقا لتأكيدات مسؤولو الزمالك إن اللائحة تم تعديلها ولن يغيب اللاعب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكشف موقف ساسي من الغياب عن لقاء زيسكو الزامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا