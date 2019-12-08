شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف ساسي من الغياب عن لقاء زيسكو الزامبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك، موقف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من الغياب عن اللقاء القادم للأبيض أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تلقي اللاعب إنذارين في البطولة الإفريقية.
وقال مصدر مسؤول بالزمالك لليوم السابع:"تلقينا اخطارا ودي من الاتحاد الإفريقي إن اللائحة في النسخة الجارية تم تعديلها ويكون إيقاف اللاعب بعد حصوله علي 3 إنذارات وننتظر إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي بذلك خلال 48 ساعة".
يذكر إنه وفقا للائحة الموسم الماضي بدوري الأبطال يغيب ساسي عن لقاء زيسكو ولكن وفقا لتأكيدات مسؤولو الزمالك إن اللائحة تم تعديلها ولن يغيب اللاعب.
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