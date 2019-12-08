بهاتريك تاريخي.. ميسي يكسر رقم رونالدو وينتزع صدارة هدافي الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحصوله على الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها برشلونة لاكتساح ضيفه ريال مايوركا بنتيجة (5-2).

ميسي، الذي استعرض الكرة الذهبية السادسة التي حصدها منذ أيام قليلة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، رفع رصيده إلى 12 هدفًا بالليجا.

وانفرد صاحب الـ32 عاما بصدارة هدافي الدوري، متجاوزًا الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بعد تسجيله لـ11 هدفا، مع العلم أن الكلاسيكو المرتقب سيكون يوم 18 ديسمبر الجاري.

من جانبه، أصبح "ليو" أكثر من سجّل هاتريك في تاريخ الليجا بعدما رفع رصيده إلى 35 ثلاثية، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 34 هاتريك مع ريال مدريد بالمسابقة.

وبات هذا الهاتريك هو الرابع لميسي خلال العام الجاري 2019، والثاني له في النسخة الحالية من الدوري الإسباني بعد زيارة شباك سيلتا فيجو بثلاثية بالمباراة التي انتهت (4-1) بالجولة الـ13.

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قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الإسباني:

- ليونيل ميسي - 35 هاتريك.

- كريستيانو رونالدو - 34 هاتريك.

- تيلمو زارا - 22 هاتريك.

- ألفريدو دي ستيفانو - 22 هاتريك.

- موندو سواريز - 19 هاتريك.

- سيزار رودريجيز - 15 هاتريك.