مباريات الأحد.. منافس ليفربول.. والمصري وبيراميدز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأحد عددًا من المباريات القوية في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو أفريقية بجانب الدوريات الأوروبية الكبرى.

البداية من كأس مصر عندما يواجه فريق أسوان منافسه طنطا ضمن مباريات دور الـ32 من عمر البطولة المحلية.

وفي الدوري الإنجليزي يستضيف أستون فيلا خصمه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في مباراة تأتي ضمن الأسبوع السادس عشر.

ويتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني حاليًا برصيد 35 نقطة بفارق 11 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب والذي فاز خلال هذه الجولة على بورنموث (3-0).

وفي مسابقة الكونفدرالية، يستضيف المصري البورسعيدي منافسه إينوجو رينجرز النيجيري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

بينما يستضيف الفريق المصري الآخر في المجموعة فريق بيراميدز منافسه إف سي نواذيبو بطل موريتانيا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز مباريات الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة:

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- كأس مصر:

أسوان × طنطا .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا × ليستر سيتي .. الموعد 4 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

برايتون × وولفرهامبتون .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الكونفدرالية الأفريقية:

المصري البورسعيدي × إينجو رينجرز .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

بيراميدز × نواذيبو .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.