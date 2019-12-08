ملف السبت.. إنجاز صلاح.. صراع ليفربول والسيتي.. وانطلاقة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 7 ديسمبر 2019.
طبيب الأهلي يُعلن موعد مشاركة محمود متولي في التدريبات الجماعية
أول تعليق من محمد صلاح على مواجهة الأهلي والترسانة بالكأس
ريال مدريد يفوز على إسبانيول بثنائية وينفرد مؤقتا بصدارة الليجا
مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي في الصدارة بثلاثية بمرمى بلاتينوم
مستشهدًا بقرار اعتزاله.. ميدو: سأصبح رئيسًا للزمالك في 2033 (فيديو)
ميتشو لمصراوي: لدي 7 عروض والهلال السوداني من بينها
لأول مرة فى تاريخ مصر.. حكمتان فى طاقم واحد لإدارة مباراة في كأس مصر (صور)
بالفيديو.. صلاح يسجل ويصنع في فوز سهل لليفربول أمام بورنموث
المنتخب الأولمبي يكشف لمصراوي كواليس تكريم السيسي
تاريخ مصري جديد.. صلاح يدون ظهوره الـ100 في بريميرليج
إنجاز إفريقي جديد ضمن 8 أرقام قياسية لصلاح في ليلة المئوية
مجموعة الزمالك.. مازيمبي يعزز الصدارة بثنائية موليكا في زيسكو
ديسابر عن مواجهة الزمالك: أفكر في مباراة بطل موريتانيا
مدير استاد السلام: سيظل مفتوحًا لكل أندية مصر
الزمالك يعلن منافسة مازيمبي على الصدارة الأفريقية بثنائية في بطل أنجولا
+ 14.. مانشستر يونايتد يُعطل زحف السيتي للصدارة بفوز في الاتحاد
بعد حصوله على البطاقة الثانية.. هل يغيب ساسي عن موقعة زيسكو؟
"لدينا نقطة سلبية".. ماذا قال كارتيرون بعد الفوز على بطل أنجولا؟
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