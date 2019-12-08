بعد حصوله على البطاقة الثانية.. هل يغيب ساسي عن موقعة زيسكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نال الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على البطاقة الصفراء الثانية له مع الفريق خلال مباراة أول أغسطس الأنجولي والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ساسي سبق وأن نال لبطاقة صفراء أولى في دور المجموعات خلال مباراة مازيمبي الماضي والتي انتهت لصالح بطل الكونغو (3-0)، قبل أن يعود اللاعب للحصول على البطاقة الثانية له في مباراة أول أغسطس والتي انتهت بفوز الأبيض (2-0).

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وكانت اللائحة تنص بإيقاف اللاعب لمباراة إذا حصل على بطاقتين صفراء قبل أن تتغير اللائحة ويصبح الإيقاف إذا تلقى اللاعب لثلاث بطاقات صفراء.

وسيكون ساسي له الأحقية في المشاركة أمام زيسكو والمقرر لها 27 من الشهر الجاري ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط يليله الزمالك برصيد ثلاث نقاط ثم أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي برصيد نقطة.