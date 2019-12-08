"لدينا نقطة سلبية".. ماذا قال كارتيرون بعد الفوز على بطل أنجولا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تحديد هدفه الأول مع الفريق من خلال رفع الحالة المعنوية للاعبين بعد خسارتي إنبي في الدوري ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة أول أغسطس :"راضي عن الروح القتالية لدى اللاعبين، والفوز على بطل أنجولا كان مهمًا".

وأوضح كارتيرون خلال تصريحاته :"هناك نقطة سلبية وحيدة خلال مباراة اليوم وهو عدم خلق فرص كثيرة أمام المرمى رغم السيطرة على الكرة".

وعن تغييراته خلال المباراة، قال :"قرار تغيير مصطفى محمد جاء بسبب الجهد الذي عانى منه خلال البطولة الأفريقية الأخيرة".

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وأكمل :"الفريق يمتلك العديد من العناصر الهجومية الشرسة، لكن لابد أن يكون لدينا رد فعل سريع والعمل على استرجاع الكرة سواء في الدفاع أو الهجوم".

وأنهى :"سنفرح اليوم بعد الفوز على أن يبدأ التركيز في مباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل".

كان الزمالك حقق فوزًا مساء اليوم على فريق أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد في لقاء أقيم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بيراميدز مساء الخميس المقبل ضمن الأسبوع السابع من مسابقة الدوري.