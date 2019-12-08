سيدات الأهلي يكتسحن بطل الكونغو في بطولة إفريقيا للأندية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

واصلت سيدات الأهلي إنتصاراتهن ببطولة افريقيا للأندية لكرة السلة بعد التغلب على سي ان اس اس الكونغولي بنتيجة 117-53 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسيطرت لاعبات الاهلي على المباراة منذ البداية، حيث حسمن الفترة الأولى لصالحهن بنتيجة 33-14، وواصلن تفوقهن وفزن بالفترة الثانية بنتيجة 33-15، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 66-29 للأهلي.

وواصلت لاعبات الفريق الأحمر تفوقهن وحسمن الفترة الثالثة بنتيجة 31-12، والفترة الرابعة بنتيجة 20-12، ليفوزن بالمباراة بنتيجة كبيرة 117-53.

وبهذه النتيجة تصدر الاهلي مجموعته الثانية برصيد 4 نقاط، بينما احتل بطل الكونغو المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، بينما جاء فيرفيارو الموزمبيقي ثانيا برصيد نقطتين من مباراة واحدة، وفاب الكاميروني بنقطتين من مباراتين.

وسيختتم الأهلي مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة فيرفيارو الموزمبيقي يوم الثلاثاء القادم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة في تمام السادسة مساء.

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وعلى جانب أخر، خسر سبورتنج السكندري أمام انتر كلوب الأنجولي بنتيجة 67-73، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد سبورتنج السكندري 3 نقاط من مباراتين في الصدارة ، بينما أصبح انتر كلوب الأنجولي رصيد نقطتين من مباراة واحدة في المركز الرابع ومتبقي له مباراتين.

وجاء ام. ف. بي. بي بطل نيجيريا في المركز الثاني برصيد نقطتين، وانيرجي من بنين في المركز الثالث برصيد نقطتين من مباراتين ويتبقى له مباراة.

وسيلتقي سبورتنج السكندري مع ام. ف. بي. بي بطل نيجيريا يوم الثلاثاء القادم في ختام مبارياته بالمجموعة الساعة الثامنة مساء على صالة المغطاة رقم 3 باستاد القاهرة.

وجدير بالذكر أن جميع الفرق تتأهل الى دور الثمانية، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع متصدر المجموعة الثانية.