الزمالك يمنح لاعبيه راحة عقب الفوز على أول أغسطس



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية من

التدريبات الجماعية اليوم الأحد وذلك عقب الفوز على أول أغسطس بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمس السبت.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس المقبل.

