هاتريك ليونيل ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال مايوركا

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا بإقليم كتالونيا، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة

رباعية برشلونة جاءت عن طريق انطوان جريزمان ولويس سواريز في الدقيقتين 7، 43، ثم سجل ليونيل ميسي هاتريك في الدقائق 17، 41، 84،

في المقابل سجل انتي بوديمير ثنائية ريال مايوركا في الدقيقتين 35، 64.

بهذه النتيجة يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متساويًا بالنقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل وصيفًا، فيما يقبع ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.