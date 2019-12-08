استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، من تسجيل هاتريك أمام فريق ريال مايوركا، وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوريالإسباني.
هاتريك ليونيل ميسي هو الثاني له هذا الموسم ورقم 35 في جميع المسابقات مع برشلونة ليتفوق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي يمتلك34 هاتريك.
كما أن النجم الأرجنتيني تصدر قائمة الهدافين حتى الأن بالدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا بفارق هدف وحيد عن كريم بنزيمه مهاجم ريال مدريد الإسباني.
جدير بالذكر أن ليونيل ميسي تصدر هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا وساهم في تتويج فريقه بلقب الليجا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ليونيل ميسي يصل لـ هاتريك رقم 35 ويحطم رقم رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.