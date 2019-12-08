فيديو.. ليونيل ميسي يصل لـ هاتريك رقم 35 ويحطم رقم رونالدو

استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، من تسجيل هاتريك أمام فريق ريال مايوركا، وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري

الإسباني.

هاتريك ليونيل ميسي هو الثاني له هذا الموسم ورقم 35 في جميع المسابقات مع برشلونة ليتفوق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي يمتلك

34 هاتريك.

كما أن النجم الأرجنتيني تصدر قائمة الهدافين حتى الأن بالدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا بفارق هدف وحيد عن كريم بنزيمه مهاجم ريال مدريد الإسباني.

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جدير بالذكر أن ليونيل ميسي تصدر هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا وساهم في تتويج فريقه بلقب الليجا.