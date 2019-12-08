حقيقية إيقاف فرجاني ساسي في لقاء الزمالك وزيسكو

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حقيقة إيقاف التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، في لقاء زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وحصل فرجاني على إنذارين خلال مباراتي الزمالك أمام مازيمبي وأول أغسطس في الجولة الأولى والثانية للبطولة. وأول أغسطس في الجولة الأولى والثانية للبطولة. وقال المصدر إن الكاف أجرى تعديلًا على اللوائح وأصبح إيقاف اللاعبين بعد حصولهم على 3 إنذارات وليس إنذارين كما كان في السابق.

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