ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة أول أغسطس

اختير محمد عبد الغني ومحمد حسن لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي للخضوع لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي. عقب نهاية مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي. وفاز الزمالك على بطل أنجولا بهدفين دون رد أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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