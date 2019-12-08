جماهير الزمالك تحتفل باللاعبين بعد الفوز على بطل أنجولا

قامت جماهير الزمالك الموجودة في مدرجات استاد السلام بترديد هتافات خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي احتفالا بهم بعد نهاية مباراة أول أغسطس الأنجولي.

وطالبت جماهير الزمالك، اللاعبين، بالتتويج

بالبطولة الإفريقية، وفاز الزمالك على بطل أنجولا بهدفين دون رد أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

احتفل فريق الكرة الأول بالنادي بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بعد تسجيله هدفي الفوز على أول أغسطس الأنجولي.

وفاز الزمالك على بطل أنجولا بهدفين دون رد أحرزهما بن شرقي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري

أبطال إفريقيا.