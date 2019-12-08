ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

اختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، وشهدت تغلب فريق الزمالك على ضيفه أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة، كما انتزع مازيمبي فوزًا صعبًا من زيسكو بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر مازيمبي ترتيب االمجموعة برصيد 6 نقاط حيث لم يتلق أي هزيمة حتى الأن محققًا انتصارين أمام الزمالك وزيسكو.

ويحل الزمالك وصيفًا بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد

فوزه الأول اليوم، في حين يقبع أول أغسطس وزيسكو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما سويًا في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره زيسكو في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات يوم 27 من ديسمبر الجاري، على أن يستضيف مازيمبي نظيره أول

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أغسطس بنفس الجولة.

وفي نفس البطولة يلعب فريق الأهلي الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع الهلال الذي يحل وصيفًا، فيما ينفرد النجم الساحلي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط.

وكان الأهلي قد خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا صعبًا على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.