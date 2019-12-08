الزمالك ينعش أماله بفوز سهل على اول أغسطس الانجولي بهدفي " بنشرقي"

استعاد فريق الزمالك ذاكرة الإنتصارات وأنعش اماله الافريقية بتغلبه على اول اغسطس الإنجولي بهدفين نظيفين بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري الأبطال الافريقي .

سجل الهدفين اشرف بنشرقي في الدقيقة 16 و71 ليرفع الابيض رصيده الى 3 نقاط بعد ختام الجولة الثانية في المركز الثاني بعد مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ6 نقاط ولكل من اول اغسطس وزيسكو الزامبي نقطة واحدة.

جاء اللقاء متوسط المستوى سيطر فيه الزمالك وحقق انتصارا مهما وبسهولة على فريق متواضع دفاعا وهجوما.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في فرض اسلوب لعبه من خلال سيطرته على منطقة المناورات عن طريق يوسف اوباما واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وسيد زيزو الذى اربك دفاع اول اغسطس خاصة

من الناحية اليسرى

ونجح زيزو في اثبات وجوده مبكرا وسدد قوية ويمسك الحارس توني بصعوبة،

ويرد اوتوبا بيسراه ويمسك الحارس محمد عواد بصعوبة.

هدف للأبيض

في الدقيقة 16 وبعد عدة جمل تصل الكرة الى يوسف اوباما بمهارة يلعب عرصية بذكاء لأشرف بنشرقي لم يجد صعوبة في ايداع الكرة بسهولة في المرمى مسجلا هدف التقدم.

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بعد الهدف هدأ رتم اللقاء نسبيا ويسدد بايلويو بجوار القائم ومحاولات من المنافس تكسرت سريعا مع وجود تنظيم دفاعي افضل من ثغرات مباراة مازيمبي.

يتباطئ لاعبو الزمالك في الدقائق الاخيرة رغم السيطرة ويلعب عبد اله جمعة عرضية ولم تجد المتابع وأخرى له من ضربة حرة مباشرة من

خارج المنطقة تمر ولم تجد من " ينفخ" الكرة لايداعها الشباك.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني هادئا للإطمئنان على الفوز والنقاط الثلاثة مما جعل المنافس رغم تواضعه يحاول تهديد مرمى محمد عواد

جاء تواضع دفاعات المنافس ليزيد من خطورة هجمات الزمالك خاصة الخاطفة سواء في قلب الدفاع او الإجناب.

كاد يسجل سيد زيزو من خلال مهارته بالتسديد ويسدد قوية مرت بجوار القائم مباشرة.

هدف ثاني في الدقيقة 71 ومن كرة في العمق خارج المنطقة يهيئ مصطفى فتحي الكرة برأسه لأشرف بنشرقي يسدد مباشرة قوية على الطائرة تسكن الكرة المقص الايسر للحارس الانجولي مسجلا هدف ثاني وهدف الإطمئنان.

يطرد الحكم الرواندي مدافع اول اغسطس اونجوندا للإنذار الثاني ويلعب المنافس بعشرة لاعبين.

يدفع كارتيرون بالثلاثي اوناجم ومصطفي فتحي وشيكابالا بدلا من اوباما ومصطفى محمد وسيد زيزو.

هدا رتم اللقاء وانحصرت معه الكرة في منتصف الملعب مع سيطرة بيضاء وقدرة على التحكم في مجريات القاء ويسدد شيكابالا مع الدقيقة الاخيرة بعيدا عن التهديف.