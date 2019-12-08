مُحدث | جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2019

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تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” أول بأول مع موقع الخليج 365 عن موسم 2020-2019.
الجدول محدث بصفة أسبوعية، محدث بعد مباريات السبت الممتاز وبعد مباريات الأحد الممتاز.
ليفربول يبحث عن لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي في مسماه الجديد “بريميرليج”.
ولم يفز ليفربول بالدوري الانجليزي منذ عام 1990، وفي جعبته 18 لقبًا متأخرًا عن اليونايتد بلقبين.
مانشستر يونايتد يُعد أفضل فريق في الألفية الجديدة حصدًا للبريميرليج برصيد 9 مرات.
إليكم الترتيب كاملاً بعد كل جولة
|
المركز ????
|
الفريق ????
|
النقاط ????
|
عدد المباريات ⛳️
|
????
|
ليفربول
|46
|16
|
????
|
ليستر سيتي
|35
|
15
|
????
|
مانشستر سيتي
|32
|
16
|
4️⃣ ????
|
29
|
16
|
5️⃣ ????
|مانشستر يونايتد
|24
|
16
|
6️⃣ ????
|
توتنهام
|
23
|
16
|
7️⃣
|
ولفرهامبتون
|
23
|
15
|
8️⃣
|
كريستال بالاس
|22
|16
|
9️⃣
|
شيفيلد يونايتد
|19
|
14
|
????
|
آرسنال
|
19
|15
|⓫
|
نيوكاسل يونايتد
|
19
|
15
|
⓬
|
برايتون هوف البيون
|
18
|
15
|
⓭
|
بيرنلي
|18
|
16
|
⓮
|
إيفرتون
|
17
|
16
|
⓯
|بورنموث
|16
|
16
|
⓰
|
وست هام يونايتد
|16
|
15
|
⓱
|
أستون فيلا
|
15
|
15
|
⓲ ????
|
ساوثامبتون
|
15
|
15
|
⓳ ????
|
نوريتش سيتي
|
15
|
15
|⓴ ????
|
واتفورد
|
9
|
16
سجل أبطال البريميرليج من 1992 حتى الآن
|
الموسم ????
|
البطل ????
|
الوصيف ????
|
1993–1992
|
مانشستر يونايتد
|
أستون فيلا
|
1994–1993
|
مانشستر يونايتد
|
بلاكبيرن روفرز
|
1995–1994
|
بلاكبيرن روفرز
|
مانشستر يونايتد
|
1996–1995
|
مانشستر يونايتد
|
نيوكاسل يونايتد
|
1997–1996
|
مانشستر يونايتد
|
نيوكاسل يونايتد
|
1998–1997
|
آرسنال
|
مانشستر يونايتد
|
1999–1998
|
مانشستر يونايتد
|
آرسنال
|
2000–1999
|
مانشستر يونايتد
|
آرسنال
|
2001–2000
|
مانشستر يونايتد
|
آرسنال
|
2002–2001
|
آرسنال
|
ليفربول
|
2003–2002
|
مانشستر يونايتد
|
آرسنال
|
2004–2003
|
آرسنال
|
تشيلسي
|
2005–2004
|
تشيلسي
|
آرسنال
|
2006–2005
|
تشيلسي
|
مانشستر يونايتد
|
2007–2006
|
مانشستر يونايتد
|
تشيلسي
|
2008–2007
|
مانشستر يونايتد
|
تشيلسي
|
2009–2008
|
مانشستر يونايتد
|
ليفربول
|
2010–2009
|
تشيلسي
|
مانشستر يونايتد
|
2011–2010
|
مانشستر يونايتد
|
تشيلسي
|
2012–2011
|
مانشستر سيتي
|
مانشستر يونايتد
|
2013–2012
|
مانشستر يونايتد
|
مانشستر سيتي
|
2014–2013
|
مانشستر سيتي
|
ليفربول
|
2015–2014
|
تشيلسي
|
مانشستر سيتي
|
2016–2015
|
ليستر سيتي
|
آرسنال
|
2017–2016
|
تشيلسي
|
توتنهام هوستبير
|
2018–2017
|
مانشستر سيتي
|
مانشستر يونايتد
|
2019–2018
|
مانشستر سيتي
|
ليفربول
|
2020–2019
|
؟
|
؟
|
2021–2020
|
؟
|
؟
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